«Но и святым себя не назовешь…»: покинувший Россию с Аллой Галкин проникся философским настроением

Примадонна также вышла на связь с поклонниками после слухов о том, что они с мужем сняли шикарную виллу в небольшом городе Кесария.

Максим Галкин поспешил утешить свою многочисленную армию фанатов после блокировки Instagram. Шоумен подметил, что в мире существует масса других важных проблем, а «отключение» соцсети едва ли можно назвать чем-то пугающим и страшным для большинства обывателей. Тем более что отечественные селебрити, как и их фанаты, уже осваивают другие соцсети. К примеру, «ВКонтакте» или Telegram. Сам шоумен также обзавелся новым микроблогом, в котором поддерживает связь с миром.

Так, к примеру, Максим опубликовал фрагмент стихотворения Киплинга в переводе Маршака в своем Telegram-канале, поддавшись философским раздумьям и настроениям. Кстати, ранее на связь с поклонниками вышла Алла Пугачева. Певица отреагировала на слухи о том, что они всей семьей обосновали в Израиле, сняв роскошную трехэтажную виллу с бассейном. Примадонна подтвердила, что она с Максимом действительно уехала за границу, но ни о какой эмиграции речи не шло. Певица с мужем и двойняшками Гарри и Лизой обязательно вернется обратно на родину.

«…И если ждать умеешь без волненья,

Не станешь ложью отвечать на ложь,

Не будешь злобен, став для всех мишенью,

Но и святым себя не назовешь, И если ты своей владеешь страстью,

А не тобою властвует она,

И будешь тверд в удаче и в несчастье,

Которым, в сущности, цена одна,

И если ты готов к тому, что слово

Твое в ловушку превращает плут,

И, потерпев крушенье, сможешь снова —

Без прежних сил — возобновить свой труд», —поделился отрывком из стихотворения Киплинга в своем Telegram-канале Максим Галкин.

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