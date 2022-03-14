Глазированные сырки, шоколадки и мешки стирального порошка: Бородина с набитой тележкой прошлась по супермаркету

Ксения Бородина в stories личного микроблога поделилась свежим кадром, показав свою загруженную доверху тележку в магазине. Так, ведущая проекта «Дом-2» намекнула, что тоже заглянула в супермаркет в поискать необходимых ей продуктов и предметов бытовой химии.

Вот только скупать крупы теледива не стала. Зато положила в тележку несколько флаконов с кондиционером для белья, пару мешков со стиральным порошком, а также всевозможные сладости: круассаны, печенье, шоколадную пасту и, конечно же, молочку: йогурты, глазированные сырки.

«Набрала дефицита», — с юмором подписала свежий снимок из магазина Бородина.

Кстати, ранее Ксения Бородина ответила на едкие слова Макса Барских, заявившего, что его «вытянула» вовсе не Россия и своей популярностью он обязан отнюдь не российским поклонникам. Ведущая «Дома-2» уточнила, что едва ли у этого украинского певца будут концерты в России, а в Европе его мало кто знает. Так что Макс Барских, можно сказать, растерял своих российских фанатов.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!