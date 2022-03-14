«Ненавидит тебя просто за графу в паспорте»: Ксения Собчак беспокоится за свое будущее

Телеведущая вспомнила, сколько средств и сил вложила в свой бизнес, который может развалиться.

Жена Константина Богомолова — Ксения Собчак — старается не отчаиваться и трудиться в прежнем ритме, однако иногда у нее опускаются руки.

Недавно Ксения порассуждала о будущем мира и личном грядущем дне. Собчак понимает, что может остаться никем и ни с чем. Также телеведущая периодически сталкивается с негативными словами в свой адрес просто из-за графы в паспорте.

«Сейчас я не знаю, что будет и со мной и с нами всеми даже завтра. Но, как говорится, ничто в этом мире не может закончиться ничем, скоро мы узнаем развязку. И единственное, что мы реально можем сделать, — это оставаться людьми. Проявлять милосердие, спасать и помогать тем, кому можешь, не ненавидеть тех, кто шлет тебе проклятия и ненавидит тебя просто за графу в паспорте «родился в России», — высказалась телеведущая в личном микроблоге.

«Прекрасные слова! Только человек человеку спасение, только добро и сегодняшние мысли сотворить способны наше будущее, которого миллионы вариантов», «Верю в людей, верю, что все будет хорошо. Поделюсь своей верой», «Ксения, все обязательно будет хорошо! Верю в это! Не вешайте нос, пожалуйста», — поддержали Собчак ее поклонники.

Напомним, ранее об отъезде Ксении Собчак в Израиль высказалась балерина Анастасия Волочкова. Артистка отметила, что совсем не удивилась решению телеведущей.

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