Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных в России сайтов. Об этом сообщает «Интерфакс», а также ведущие российские телеграм-каналы.
Ранее Роскомнадзор предупреждал, что доступ к данной соцсети будет ограничен на территории России с 14 марта.
Напомним, что Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».
На данный момент в России полностью заблокированы соцсети Facebook, Instagram и Twitter.
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