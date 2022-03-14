СМИ, судя по всему, больше не смогут брать оттуда контент для своих материалов.

Роскомнадзор официально внес Instagram в реестр запрещенных в России сайтов. Об этом сообщает «Интерфакс», а также ведущие российские телеграм-каналы.

Ранее Роскомнадзор предупреждал, что доступ к данной соцсети будет ограничен на территории России с 14 марта.

Напомним, что Следственный комитет РФ возбудил против сотрудников Meta уголовное дело по статьям «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности; содействие террористической деятельности».

На данный момент в России полностью заблокированы соцсети Facebook, Instagram и Twitter.

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