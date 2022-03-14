Визитная карточка: зачем Тому Хаосу положили в гроб темные очки

Накануне в Москве похоронили экс-солиста «Отпетых мошенников» Тома Хаоса, он же Вячеслав Зинуров. Музыкант покончил с собой 10 марта. Его тело нашли в его же доме в Подмосковье после того, как он перестал выходить на связь.

Проводить в последний путь Тома Хаоса пришли его друзья, знакомые, фанаты. На траурной церемонии тихо играла музыка — это были те песни, которые Вячеслав написал за последние полгода.

В гробу он лежал в солнцезащитных очках, которые на протяжении многих лет были его визитной карточкой. Перед тем, как крышку гроба закрыли, очки сняли с глаз и положили в карман пиджака. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Напомним, Том Хаос выступал в группе «Отпетые мошенники» с 1996 года, с момента ее основания. Полгода назад он ушел из коллектива из-за конфликта с другим солистом Сергеем Амораловым.

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