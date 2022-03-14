Киновселенная Marvel осталась без генерала: умер актер Уильям Херт

13 марта в Америке скончался голливудский актер Уильям Херт. Артист не дожил всего неделю до своего 72-летия.

«Он умер мирно, в кругу семьи, естественной смертью», — цитирует издание Deadline сына покойного, Уилла.

Молодые зрители знают Херта по роли генерала Таддеуса Росса из киновселенной Marvel, однако пик популярности звезды пришелся на 80-е. В те годы он был признан настоящим секс-символом, но при этом мастерски воплощал на экране замкнутых и психологически сложных мужчин. За фильм «Поцелуй женщины-паука» 1985 года получил «Оскар» как лучший актер.

Всего в фильмографии звезды около ста полнометражных картин и сериалов. Он снялся в «Искусственном разуме» (2001) Стивена Спилберга и «Ложном искушении» (2006) Роберта де Ниро.

В мае 2018-го прошла новость о том, что Уильям борется с раком на терминальной стадии. После этого он еще успел сняться в кинокомиксе «Черная вдова».

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