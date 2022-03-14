«Погнали на Самару»: Исаев показал автобус «Уральских пельменей» для передвижений по стране

Юмористическая команда в эти дни совершает гастрольный тур по России.

Шоумен Сергей Исаев в своем телеграм-канале показал, в каких условиях участники команды передвигаются на комфортабельном автобусе по стране.

На фотографии можно увидеть современное транспортное средство с раскладными креслами. Можно, к примеру, спокойно полежать во время движения автобуса. У каждого шоумена в салоне свое место, подушка и одеяло. Кто хочет – вполне может даже поспать.

«Погнали дальше на Самару». Сергей Исаев

Напомним, что 14 марта шоумены «Уральских пельменей» дадут концерт в Самаре. Он пройдет в 19.00 в окружном Доме офицеров.

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