«Ку-ку»: Подольская осталась в Instagram, где опубликовала свежее фото

В ночь на 14 марта на всей территории России был заблокирован инстаграм. Такое решение принял Роскомнадзор, который ранее также ограничил работу Facebook.

В течение последних нескольких дней звезды массово перебирались в телеграм и ВКонтакте, где создавали свои каналы и страницы, чтобы оставаться на связи с фанатами.

Наталья Подольская решила остаться в инстаграме. Известно, что после блокировки в соцсеть все-таки можно попасть при помощи специальной программы. Певица опубликовала свежее фото.

«Ку-ку. 5:10 утра», — написала Подольская.

Напомним, ранее стало известно, что первый миллион подписчиков в телеграме набрала Ксения Бородина. Всего за несколько дней ей удалось обойти и Ольгу Бузову, и Настю Ивлееву, которые лидировали по числу фолловеров среди звезд в инстаграме.

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