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«Могут быть проблемы»: Гордон предупредила о последствиях размещения услуг в Instagram

По словам правозащитницы, в этом вопросе пока нет прозрачности.

«Могут быть проблемы»: Гордон предупредила о последствиях размещения услуг в Instagram
Екатерина Гордон. Фото: Globallookpress.com

Правозащитница Екатерина Гордон в телеграм-канале предупредила рекламодателей о последствиях, если они продолжать продвигать свои услуги в Instagram.

Екатерина Гордон
Екатерина Гордон. Фото: Globallookpress.com

«Я рекомендую вам временно, если вы остались в Instagram с VPN, не оплачивать там услуги и рекламу».

Екатерина Гордон

Как отметила Екатерина Гордон, если компанию Meta, к примеру, признают экстремистской организацией, то «могут быть проблемы», — заявила Екатерина Гордон.

Напомним, что в России с 14 марта перестал работать Instagram. При этом запрет можно обойти с помощью VPN. Это обобщенное название технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений поверх другой сети, например, Интернет.

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