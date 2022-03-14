Съели сильного: кто покинул проект «Звезды в Африке» в новом выпуске

Вот что может произойти, когда участники решают просто «слить» голос».

Экстремальное шоу «Звезды в Африке» на ТНТ продолжается, на глазах телезрителей несколько недель знаменитости испытывают себя на прочность в голодных условиях.

В новом выпуске селебрити снова досталось. Валя Карнавал, Наталья Рудова и новичок проекта Максим Лагашкин попытались добыть еду для команды, но получилось у них не так удачно, как они рассчитывали. Поэтому пришлось поголодать, причем, Рудова осталась совсем без еды.

Однако, в номинацию попали Олег Верещагин и Владимир Сычев. Так произошло, потому что многие на проекте просто решили «слить» голоса, поскольку были уверены, что кроме них за этих сильнейших участников больше никто не проголосует.

В результате Верещагин и Сычев отправились бороться друг с другом за право остаться на проекте. Звезда сериала «Физрук» не смог блеснуть хорошей памятью, поэтому провалил задание и в результате покинул проект.

«Я покидаю проект, с одной стороны, с чувством сожаления того, что так быстро. И с другой, с чувством радости, потому что я испытал эти эмоции, эти впечатления. И рад, что оказался вообще внутри такого проекта, который изначально только по телевизору видел, Несмотря на мой большой жизненный опыт в таких предложенных обстоятельствах я не был», — сказал Сычев напоследок.

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