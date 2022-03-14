«А вы как тестируете новую кровать?»: Юлия Михалкова в маленьком черном платье-бюстье порезвилась в постели

Телеведущая показала всю свою женственность и грациозность.

Экс-участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова обладает фигурой на зависть. Поэтому когда она наряжается в женственные платья и юбки, поклонники не скупятся на комплименты любимице.

Так вышло и на этот раз, когда Михалкова поделилась новыми кадрами с фотосессии. На видео звезда в платье-бюстье, подчеркивающем все достоинства ее точеной фигуры, устроила веселье в постели и нашла этому весьма забавное объяснение.

«А вы как тестируете новую кровать на прочность? А на мягкость и ортопедичность?», — спросила красотка.

В ответ фолловеры отправили звезде множество приятных слов: «Восхитительна!», «Класс! Вы супер!», «Вот почему жаль, что инста закрывается. Где я теперь посмотрю на красавицу Михалкову? «Обалденная!».

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