«Жги, Настя!»: Волочкова без штанов запечатлелась в объятиях неизвестного публике парня

Анастасия Волочкова осваивает телеграм. Накануне балерина поделилась в своем канале свежим снимком с новым молодым человеком.

Неизвестный публике парень нежно обнимал блондинку, которая позировала без штанов. Все действие развернулось в особняке Анастасии. Фолловеры сразу предположили, что у нее новый роман.

«Жги, Настя! Человек живет в свое удовольствие! Молодец!» — писали пользователи Сети в комментариях.

Напомним, ранее балерина представляла своего избранника, которым стал молодой человек по имени Дмитрий Корнеев. Он младше балерины более чем на 20 лет, ему всего 24 года.

Известно, что Дима трудится в фирме своего отца, они строят бани, дома и беседки из дерева. Познакомилась Анастасия с ним 13 февраля, а уже 14-го пара отмечала праздник в доме блондинки.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.