«Не водите всех за нос. Вам нравится раздеваться!»: Бондарчук «осудил» Асмус за постельные сцены

Как отметил режиссер, актриса без ума от провокаций.

Режиссер Федор Бондарчук в программе «Кино в деталях» в шутку раскритиковал актрису Кристину Асмус за постельные сцены. Он напомнил ей о недавней работе в картине «Люся» с актером Данилой Козловским, где между главными героями не обошлось без откровений.

«Мы с Даней прекрасно попробовались. Возвращаясь к теме постельных сцен — у нас там их две», — заявила Кристина Асмус.

«Опять? Кристина, признайтесь вы уже нормально. Не водите за нос всех. Вам нравится раздеваться!» Федор Бондарчук

«Нет, нет, нет», — заметила Асмус.

«Вам нравится провокация!» — продолжил нагнетать режиссер.

«Мне нравится хорошее кино», — заявила Кристина Асмус.

Ранее публика активно обсуждала постельную сцену Кристину Асмус в картине «Текст». Там ее партнером был актер Иван Янковский.

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