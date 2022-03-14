«Не водите всех за нос. Вам нравится раздеваться!»: Бондарчук «осудил» Асмус за постельные сцены

Режиссер Федор Бондарчук в программе «Кино в деталях» в шутку раскритиковал актрису Кристину Асмус за постельные сцены. Он напомнил ей о недавней работе в картине «Люся» с актером Данилой Козловским, где между главными героями не обошлось без откровений.
«Мы с Даней прекрасно попробовались. Возвращаясь к теме постельных сцен — у нас там их две», — заявила Кристина Асмус.
«Опять? Кристина, признайтесь вы уже нормально. Не водите за нос всех. Вам нравится раздеваться!»
«Нет, нет, нет», — заметила Асмус.
«Вам нравится провокация!» — продолжил нагнетать режиссер.
«Мне нравится хорошее кино», — заявила Кристина Асмус.
Ранее публика активно обсуждала постельную сцену Кристину Асмус в картине «Текст». Там ее партнером был актер Иван Янковский.
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