«Всем пока»: Домнина оригинально попрощалась с фанатами в Instagram

Звезды шоу-бизнеса попрощались с инстаграмом. Соцсеть заблокировали на всей территории России в ночь на 14 марта. Успела сделать свой последний пост и фигуристка Оксана Домнина.

Она разместила семейное фото с отдыха, на котором запечатлелась вместе с мужем Романом Костомаровым, сыном и дочкой.

«Всем пока! Всем спасибо! Всем добра, мира, взаимопонимания и счастья! Моя любимая семья со мной и в горе, и в радости», — написала Домнина.

В комментариях фанаты отметили, что они любят семью спортсменов и даже будут грустить.

«Спасибо, что вы были с нами! Нам будет вас не хватать! Семья – это самое главное», — писали пользователи Сети.

Добавим, теперь звезды массово создают каналы в телеграме и страницы в социальной сети ВКонтакте.

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