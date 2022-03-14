«Альтернатива затасканному Монако»: Рудковская рассказала, куда собирается полететь в отпуск

Продюсер не собирается отказывать себе в удовольствии слетать за границу.

После начала российской спецоперации на Украине по защите Донбасса европейские страны и Запад прекратили авиасообщение с Россией. Планы многих звезд на отпуск оказались сорваны.

Продюсер Яна Рудковская решила порассуждать на тему отдыха и поделиться идеями, где все-таки можно провести отпуск, и куда полетит в этом году она сама.

«Альтернатива — это всегда Турция! Которая оказалась умнее всех и никаких санкций вводить не стала! Молодцы, они уже давно поняли, что без русских их туризм, ну сами понимаете где… Израиль и Арабские Эмираты я не очень люблю, поэтому всегда выбирала Мальдивы или Сейшелы. В принципе эта опция остается, а также есть Африка и Индия! Я кстати давно мечтала слетать туда!», — написала звезда в микроблоге.

Рудковская считает, что на этих вариантах и стоит останавливаться: «Интересная альтернатива затасканному Монако и той же Сардинии с ценниками, которые мне кажется уже в другой где -то реальности». Зимой звезда предлагает не забывать про Красную поляну в Сочи и Коробицыно под Питером.

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