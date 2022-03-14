«Надо было выжить»: Рудова призналась, почему в Африке не было страха

Актриса Наталья Рудова приняла участие в новом сезоне шоу «Звезды в Африке». Знаменитость вместе с другими коллегами по цеху прошла через голод и опасные испытания, проверив себя на прочность. Но телезрителей всегда волнует закулисье – вдруг все это на экране не по-настоящему. И они засыпали красотку вопросами в соцсетях.

В частности, у Рудовой спросили, чего в Африке она боялась больше всего. И актриса постаралась предельно честно ответить подписчикам.

«Честно говоря, мы никто ничего не боялись. Было неприятно, да, но больше всего реакция идет из-за постоянного напряжения внутри лагеря и постоянного отсутствия еды, стресса. Кажется все безоблачно, но напряжение было максимально серьезным, все ушло и наша жизнь была только там и тебе надо было выжить. Как-то так», — написала красотка.

К слову, в новом выпуске к голодающим в Африке присоединился новый участник, Максим Лагашкин

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