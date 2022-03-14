«Почему этот певец продолжает говорить на языке террористов?»: Кормухина высказалась о Барских

Певица не понимает, почему этот украинский исполнитель все еще что-то произносит.

Певица Ольга Кормухина в своем телеграм-канале негативно высказалась об украинском музыканте Максе Барских, который уже не раз плохо в соцсетях отзывался о России.

«Почему этот певец продолжает говорить на языке террористов?» Ольга Кормухина

Напомним, что Макс Барских не так давно назвал Россию «дырявой страной». В ответ российские звезды напомнили ему, кто на самом деле дырявый.

Также Макс Барских запретил использовать его музыку на российских каналах и радиостанциях. При этом все помнят, что свое имя исполнитель заработал именно в нашей стране.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.