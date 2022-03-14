Новости шоу-бизнеса: от Барских требуют отдать заработанные в России миллионы, Харламов высказался об изменах жены, у Вайкуле новая внешность

Лайма Вайкуле помолодела до неузнаваемости, Макс Барских на свой хейт в адрес России продолжает получать ответы от наших звезд, а бывшая жена Романа Малькова уверена, что тот хочет сбежать от Анастасии Макеевой. Об этом и не только — наш традиционный обзор новостей.

Муж Макеевой хочет развода?

Бывшая жена Романа Малькова, который в прошлом году стал мужем Анастасии Макеевой, предрекает скорый развод пары. Такой вывод можно сделать из новой публикации художницы, которую она сделала в Telegram-канале.

«Он сам устал, что она его за собой везде таскает. Она же как пиявка! Может он и подумывает, как слиться, еще он не хочет уходить пустой, слишком много он потерял!», — убеждена художница.

Малькова родила мужу четверых детей. Развод и судебные тяжбы бывших стали одной из главных в «желтой» прессе тем прошлого года. Оставшаяся матерью-одиночкой, художница продолжает следить за судьбой отца своих детей и регулярно проходится по нему и актрисе.

Лайма Вайкуле изменилась до неузнаваемости

67-летняя латвийская певица Лайма Вайкуле появилась перед онлайн-публикой помолодевшей. В Сети сразу же заговорили о ее новой пластике, благодаря которой она скинула пару десятков лет.

Хирург Олег Баниж уверен, что Вайкуле поработала над подбородком, глазами, скулами и сделала круговую подтяжку. Цена такой «молодости» в США, куда обращается за новой внешностью артистка, соизмерима квартире в центре Москвы.

Собчак высказалась о своем гражданстве

Ксения Собчак улетела из России, но продолжает свою журналистскую работу дистанционно. Она выпустила новый спецрепортаж про покинувших страну, обозначив их, а заодно и все, гражданство.

«Мир, который еще вчера был открытым и простым, сегодня стал опасным и непонятным. Особенно для нас: людей, у которых нет других паспортов, кроме российского», — произнесла бизнес-леди.

Харламов заговорил про измены в браке

Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о своем разводе в июне 2020 года. Пара не стала распространяться о причинах своего разрыва, и публика гадает о них по сей день.

Шоумен, появившись в Telegram, неожиданно написал текст, который подписчики растолковали практически однозначно – как признание Гарика в причине развода.

«Если ты изменил и ушел – ты козел и м…к (нехороший человек, — прим автора). А если жена изменила и ушла из семьи, то только потому, что ты козел и м…к. Альтернативы нет», — написал он.

Максим Галкин про свое советское детство

Пока Максим Галкин с семьей находится в Кесарии, он не оставляет социальные сети. На этот раз он поностальгировал по эпохе СССР. Шоумен решил напомнить своим подписчикам о популярной композиции того времени «Солнечный круг». И признался, что на этой песне его воспитывали.

Слава призвала Барских вернуть деньги

Украинский певец Макс Барских продолжает «плевать в колодец», из которого, как сейчас напоминают ему российские коллеги, он долго и сытно пил. Сначала музыкант назвал Россию «дырявой», а самих россиян – жадными, затем запретил свои песни на территории нашей страны и разорвал все контракты. После чего отменил все концерты, а деньги за билеты возвращать отказался.

Певица Слава, настоящее имя которой Анастасия Сланевская, как и другие селебрити, возмущена поведением украинца. Она в очередной раз обратилась к нему в микроблоге. Певица считает, что после всего грязного потока, что он адресовал в адрес России, он просто обязан вернуть заработанные на территории нашей страны миллионы.

«Будь честным. Тогда все деньги, которые ты заработал в России на корпоративах, — а я уверена, что ты заработал их именно здесь на свое благосостояние, на часы, на квартиры, на все остальное, я уверена, что основной твой денежный капитал был заработан именно в России, — ты тогда верни, отдай людям», — высказалась Анастасия Сланевская.

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