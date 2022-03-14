«Это было ошибкой»: уехавшая из России Собчак призналась, что зря копила на будущее

В начале марта Ксения Собчак улетела из России. Телеведущая объяснила, что отправилась в отпуск вместе с сыном Платоном, который хотела провести в Турции. Позже ее заметили в аэропорту Тель-Авива.

А накануне она оставила последнюю публикацию в инстаграме. Блондинка пожалела о том, что много работала и много копила.

«Я всегда очень верила в Россию — строила бизнес, создавала рабочие места, очень и очень много работала, много зарабатывала. Думая, что «потом когда-то отдохну». Это было ошибкой. Банальное «не копи на будущее — его нет, есть только здесь и сейчас» оказалось правдой…», — написала Собчак.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал инстаграм на территории России 14 марта.

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