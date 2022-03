Пишут друг другу стихи, признаются в чувствах: на шоу «Маска» образовалась влюбленная пара

Звезда шоу «Маска» шоу в костюме леопарда в первом выпуске проекта подарила Тимуру Батрутдинову валентинку. Он этот жест оценил и, присмотревшись к певице, начал оказывать ей знаки внимания.

В четвертом выпуске между ними вспыхнули чувства, и на этот раз шоумен не только посвятил хищнице стихи собственного сочинения, но и признался в любви.

«Вместо тысячи слов, Леопард, You’re my heart, You’re my soul, You’re my love!», — проговорился артист.