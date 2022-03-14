«Живем на островах»: Макеева ответила на слухи о бегстве из России

В последнее время многие звезды шоу-бизнеса спешно покинули Россию. За границу уехали Алла Пугачева и Максим Галкин, Иван Ургант, Ксения Собчак. Список можно продолжать и дальше. Правда, практически все в один голос утверждают, что обязательно вернутся, когда закончится отпуск.

Накануне в аэропорту отметилась и Анастасия Макеева. В Сети сразу начали обсуждать, что актриса тоже собралась за границу. Но звезда театра ответила злопыхателям с долей иронии, позируя на набережной в Санкт-Петербурге.

«Вот наша яхта, вот наш океан Индийский. И мы тут, как написали в прессе, живем на островах», — усмехаясь сказала Макеева.

Актриса объяснила, что прилетела в северную столицу, чтобы отыграть спектакль.

больше по теме Поспешила в поездку: Анастасия Макеева отметилась в аэропорту Кадром актриса поделилась в своем инстаграме.

Напомним, ранее бывшая жена мужа Макеевой – Светлана Малькова обвинила актрису во лжи.

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