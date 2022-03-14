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Каролина Севастьянова в платье с откровенным декольте эффектно позировала на полу

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике не потерялась в Сети.

Каролина Севастьянова в платье с откровенным декольте эффектно позировала на полу
Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

26-летняя инстадива Каролина Севастьянова быстро перебралась из Instagram в новые соцсети. Ей понравилось общаться с публикой в Telegram и она оказалась в нем настолько активной, что уже даже получила заветную синюю галочку, подтверждающую личность чемпионки.

В микроблоге гимнастка активно делится мыслями о ситуации с блокировкой Instagram, высказывается о санкциях, которые лишили ее и других россиян многих брендов, а также делится фотографиями.

Каролина Севастьянова. Фото: instagram.com/karolisha.s/

На новом снимке Севастьянова запечатлелась на полу в красивом платье с модным принтом «горошек». Судя по наряду с откровенным декольте, красотка куда-то собралась, поскольку и макияж, и прическа оказались при ней. Девушка при этом засветила интерьер своей московской квартиры с камином. После начала спецоперации на Украине чемпионка поспешила вернуться на Родину из Монако, где проживала последнее время с бойфрендом.

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