Заговорила о пробуждении: Кристина Орбакайте впервые с начала спецоперации на Украине вышла на связь

В конце февраля российские власти начали проводить спецоперацию на Украине, чтобы защитить Донбасс. Это событие стало для многих звезд поводом покинуть нашу страну. Среди скрывшихся за границей оказались Ксения Собчак, Иван Ургант, Алла Пугачева и Максим Галкин. Некоторые просто пропали из онлайна, хотя прежде были активны в своих социальных сетях.

Старшая дочка Аллы Пугачевой, 50-летняя Кристина Орбакайте отмалчивалась более двух недель. И в ночь блокировки Instagram впервые вышла на связь. Артистка решила успеть предупредить свою многомиллионную аудиторию о том, что будет на связи в Telegram.

Первая публикация Орбакайте на новой площадке не заставила себя ждать. В первый час после того, как Instagram перестал работать в России, певица запостила свое фото и строки из собственной песни. «Мои сны уже давно черно-белое Кино, пробуди меня от сна, Весна, Весна, Весна!», — написала артистка.

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