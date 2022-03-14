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Именно ей обязана красотой: экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свою маму

Актриса нечасто показывает личную и семейную жизнь публике.

Именно ей обязана красотой: экс-звезда «Уральских пельменей» Юлия Михалкова показала свою маму
Юлия Михалкова. Фото: Global look press

Актриса и экс-звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова давно общается с поклонниками в Сети. Сначала Instagram, затем TikTok, теперь Telegram – онлайн-публика успела оценить грани ее таланта. Но в личную жизнь красотка впускает фанатов очень редко.

Напоследок перед блокировкой Instagram Михалкова сделала исключение и показала свою маму Валентину Матюхину. Поклонники увидели, кому на самом деле актриса обязана своей красотой.

Юлия Михалкова с мамой. Фото: instagram.com/mihalkova

Мама Юлии Михалковой – заслуженный работник торговли. Она много сделала для того, чтобы дочка выросла умницей и нашла свое призвание в жизни, хотя очень надеялась, что дочка пойдет по ее стопам.

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