Нагиев увидит – упадет: наклонившись, Рудова в лифе от купальника подразнила поклонников воздушным поцелуем

В канун блокировки социальной сети Instagram в России многие звезды поспешили обосноваться на других площадках, чтобы оставаться на связи с поклонниками. Приглашая их следовать за собой, в ход знаменитости пустили не только свое обаяние, но и обещания подарков, откровенностей и большей открытости.

Актриса Наталья Рудова, участница шоу «Звезды в Африке», привлекла внимание к себе внимание проверенным способом. Красотка, обладающая соблазнительными формами, предстала на последнем в соцсети фото в лифе от купальника и легинсах. Завлечь фолловеров она решила, пикантно наклонившись перед камерой и отправляя воздушный поцелуй.

Стоит отметить, что ход оказался удачным. На канал актрисы в Telegram уже подписались более 70 тысяч фанатов. Интересно, есть ли среди них Дмитрий Нагиев, который чуть ранее пел оды ее бюсту после съемок фильма «Свингеры».

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