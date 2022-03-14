«Россия уехала из России»: джазовая певица Контридзе – об отъезде Пугачевой из страны

По сей день поклонники и коллеги Аллы Пугачевой обсуждают ее отъезд из страны в первые дни спецоперации России на территории Украины. Примадонна вместе с детьми улетела, как предполагают многие, в Израиль и долго не выходила на связь. Но затем появилась в Instagram и вскользь заметила, что каникулы, лечение и отпуск не являются эмиграцией.

Джазовая певица Теона Контридзе у себя в микроблоге высказалась на эту тему. Грузинская артистка призналась, что новость про Пугачеву, покинувшую страну, всполошила ее земляков. Ей даже позвонила подруга, чтобы узнать, правда ли это.

«Она говорит мне поразительную фразу: «Россия уехала из России?». То есть о чем это? А это о том, что для миллионов людей, миллионов грузин Алла Пугачева – символ России, Алла Борисовна и есть Россия», — высказалась певица.

Она похвалила примадонну за ее ответ священнику, назвав его остроумным и фантастически талантливым.

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