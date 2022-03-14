Без штанов и в «тапках-могилках»: Волочкова встречала бойфренда, прикрывшись огромным букетом

46-летняя Анастасия Волочкова недолго была одинока после громкого и скандального разрыва с банщиком Сергеем Кузнецовым. Утешиться после расставания она смогла в объятиях строителя-плотника Дмитрия Корнеева. Примечательно, что ему всего 26 лет.

Балерина практически не расстается с бойфрендом. Но, судя по всему, он пока не переехал в ее особняк, так как звезда регулярно показывает, как встречает его во время визитов. На 8 Марта артистка заставила судачить о себе сплетников, когда появилась перед гостем без штанов, в одних трусах.

Видимо, этот прикид ей так понравился, что и в этот раз Волочкова не стала надевать штаны. Она появилась перед пришедшим Дмитрием с голыми ногами и в «тапках-могилках», которые давно стали предметом обсуждения у хейтеров за свою старомодность.

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