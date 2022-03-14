«Буду откровенна»: Юлия Михалкова в шубке поверх нижнего белья «продефилировала» в Telegram

Актриса и телеведущая пригласила поклонников следовать за ней в новый микроблог.

Накануне полной блокировки социальной сети Instagram многие звезды поспешили уведомить своих подписчиков о том, где отныне будут публиковать новости о себе. Многие предпочли Telegram, дали свои контакты и теперь даже устраивают розыгрыши в надежде набрать столь же много, сколько их было в Instagram.

Актриса и телеведущая Юлия Михалкова тоже поспешила «переехать». И сделала это оригинальным способом. Красотка разместила кадры из своей фотосессии в нижнем белье, на которых дефилирует уверенной походкой, демонстрируя свою красоту в шубке с леопардовым принтом на полуобнаженное тело.

«У себя в телеге буду откровенна. Очень-очень. Но это не точно», — подписала актриса кадры.

В Telegram экс-звезда «Уральских пельменей» уже вовсю общается с аудиторией. Пока обещанной откровенности красотка не предоставила.

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