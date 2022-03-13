«Есть, но не могу сказать, что он молодой»: Барановская — о мужчине, который ей нравится

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина пролила свет на свою личную жизнь.

Юлия Барановская с юмором относится к домыслам и кривотолкам вокруг ее личной жизни. Сама ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале уточнила, что стоит ей появиться на публике с кем-то из мужчин, сразу же поползут слухи о том, что у нее новый роман.

Такой интерес поклонников к ее персоне теледиву особо не смущает. Так, к примеру, экс-жена футболиста Андрея Аршавина проводит в своем микроблоге мини-викторины, отвечая на самые волнующие фанатов вопросы.

Барановской, кстати, приписывают романы с самыми завидными холостяками. Юлию сватали и за Эмина, и за Александра Гордона, и за поп-короля сцены Филиппа Киркорова и даже за Григория Лепса.

После всех этих слухов ведущая программы «Мужское/Женское» призналась, что среди ее окружения есть тот, кто ей очень нравится. Но молодым человеком назвать этого мужчину Юлия не может. Видимо, этот человек импозантный и далеко не так юн, как предполагали поклонники теледивы.

«Есть молодой человек, который вам нравится?» — анонимно спросили у теледивы. «Есть, но не могу сказать, что он молодой! Мне и самой не пятнадцать», — тонко намекнула Юлия Барановская.

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