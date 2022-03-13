«Что за мания величия!»: Филипп Киркоров осадил Тимура Батрудинова во время шоу «Маска»

Член жюри проекта Тимур Батрутдинов осмелился сравнить себя с известным исполнителем.

В это воскресенье, 13 марта, в эфир НТВ вышел новый выпуск третьего сезона самого охраняемого и засекреченного проекта – шоу «Маска».

Когда на сцену вышел участник в маске Малыша, Регина Тодоренко предложила свою версию того, кто это может быть.

По ее мнению, Малыш вполне может оказаться массажистом, педиатром и музыкантом Митей Фоминым.

«Я похож на Митю Фомина?» – спросил у коллег член жюри «Маски» Тимур Батрутдинов.

На него тут же грозно посмотрел председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.

«Что за мания величия? Успокойся!» — осадил он Тимура Батрутдинова.

Коллеги Тимура по шоу «Маска» со смехом добавили, что он больше похож на Малыша.

Напомним, в предыдущих выпусках «Маски» были разоблачены Пес, Павлин и Лошадь.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.