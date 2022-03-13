«Что за мания величия!»: Филипп Киркоров осадил Тимура Батрудинова во время шоу «Маска»

В это воскресенье, 13 марта, в эфир НТВ вышел новый выпуск третьего сезона самого охраняемого и засекреченного проекта – шоу «Маска».
Когда на сцену вышел участник в маске Малыша, Регина Тодоренко предложила свою версию того, кто это может быть.
По ее мнению, Малыш вполне может оказаться массажистом, педиатром и музыкантом Митей Фоминым.
«Я похож на Митю Фомина?» – спросил у коллег член жюри «Маски» Тимур Батрутдинов.
На него тут же грозно посмотрел председатель судейской коллегии Филипп Киркоров.
«Что за мания величия? Успокойся!» — осадил он Тимура Батрутдинова.
Коллеги Тимура по шоу «Маска» со смехом добавили, что он больше похож на Малыша.
Напомним, в предыдущих выпусках «Маски» были разоблачены Пес, Павлин и Лошадь.
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