«Тебя могут спасти»: ведущий «Маски» Вячеслав Макаров утешил попавшую в номинацию участницу

Стало известно, кто рискует быть разоблаченном в пятом выпуске проекта НТВ.

В эфир НТВ в это воскресенье, 13 февраля, вышел пятый по счету выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта шоу «Маска».

После выступления первых четырех участников состоялось голосование. Зрители в студии выбрали первого номинанта на вылет. Им стал участник в костюме Осьминога.

Его тут же поспешил утешить и приободрить ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров, который искренне переживает за участников проекта.

«Осьминог, тебя могут спасти или зрители, или жюри. И к тому же ты ловко ускользаешь от неприятностей. Эта способность может тебе понадобиться. До встречи на финальном голосовании», — сказал Вячеслав Макаров.

Напомним, это уже не первое попадание Осьминога в номинацию. В предыдущем выпуски «Маски» публика в зале уже голосовала за его разоблачение.

Не исключено, что это может произойти и на финальном голосовании.

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