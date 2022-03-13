«Мои родные нотки»: Филипп Киркоров узнал по голосу певицу, выступающую в маске Осьминога

Председатель судейской коллегии «Маски» Филипп Киркоров заявил, что близок к разоблачению.

В это воскресенье, 13 марта, на НТВ вышел в эфир очередной выпуск третьего сезона шоу «Маска».

Филипп Киркоров заявил, что близок к разоблачению участницы в маске Осьминога. После выступления вокалистки, исполнившей хит Полины Гагариной «Навек», Филипп Киркоров безапелляционно произнес, что это рыжеволосая вокалистка Анастасия Стоцкая.

«Я узнал родные мои нотки. Это Настя Стоцкая! – сказал Филипп Киркоров. — Я так любил тебя, моя девочка. Настенька – это самое дорогое, что у меня когда-либо было». «И я люблю тебя, Филипп», — призналась участница в маске Осьминога.

Напомним, шоу «Маска» покинули уже три участника – Пес, Павлин и Лошадь. В этих костюмах соответственно выступали Роман Костомаров, Альбина Джанабаева и Нонна Гришаева.

Смотрите также

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.