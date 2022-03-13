«Ни на кого не в обиде»: Лолита бросила монетку в Instagram, чтобы вернуться

13 марта, перед блокировкой Instagram в России, певица Лолита Милявская, как и многие другие звезды, решила попрощаться со своими поклонниками в этой социальной сети. Она записала видео с искренними признаниями для подписчиков.

«Дорогая «Инста», ты была замечательная. Сначала я думала, что ты какая-то глупенькая, и я не буду посвящать тебе время. Потому что, ну на кой черт мне вообще нужно делиться тем, что является моим личным, — растрогалась 58-летняя артистка. — Потом я поняла, что с удовольствием делюсь и личным. А в-третьих, я поняла, что еще можно зарабатывать на рекламе, рассказывать о предстоящих концертах и выпусках песен. Где все это будет теперь, я не знаю». «Но знаете, за что я «Инсте» благодарна? Что можно было вступать в переписку с разными людьми, кого-то банить, узнать, что такое боты… Боты – это, оказывается, не обувь. Да и боты у меня были какие-то, местами, нормальные. В общем-то, я ни на кого не в обиде».

больше по теме Покинувший страну Галкин посмеялся над российскими блогершами, которые остались без Instagram В России 14 марта блокируют социальную сеть.

Певица достала монетку и бросила ее «в социальную сеть», как в море, чтобы потом вернуться.

«Бросаю за всех. Мне с вами было очень хорошо. А теперь давайте искаться в других сетях – где-то же они есть. Наверное, скучно нам не будет. Вернемся», – с надеждой сказала Лолита и бросила монетку.

Напомним, откровенные и веселые видео Милявской собрали в Instagram 3,6 миллиона подписчиков. Звезда «без комплексов» имеет официальные аккаунты в Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассниках», TikTok и Twitter.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.