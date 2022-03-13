«Женщина у меня есть!»: Тимур Батрутдинов сделал неожиданное заявление во время шоу «Маска»

Шоумен Тимур Батрутдинов признался, что больше не одинок.

В это воскресенье, 13 марта, в эфир НТВ вышел пятый выпуск третьего сезона самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

Начался он с настоящей сенсации. После выступления Монстрика, который открывал программу, шоумен и судья проекта Тимур Батрутдинов сделал неожиданное заявление. Артист, которого все считают холостяком, признался, что не одинок.

«Монстрик стал моей навязчивой идеей, я думал: кто же это, кто?» — сказал после номера участника «Маски» Тимур Батрутдинов. «Думаете обо мне по ночам?» — уточнил Монстрик.

На этот вопрос Батрутдинов ответил утвердительно, рассказав, что мысли о Монстрике не покидают его ни днем, ни ночью. Он добавил, что Монстрик ему снится. На это участник заметил, что Тимуру нужна женщина.

«Женщина у меня есть! – заявил вдруг Тимур Батрутдинов. — Но у меня есть Монстрик. И я понимаю, почему у него один глаз. А второй он положил на меня».

По версии Тимура Батрутдинова в маске Монстрика может быть Алексей Воробьев.

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