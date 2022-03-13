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«Не станешь ложью отвечать на ложь»: покинувший Россию с Аллой Галкин разразился стихами

Примадонна уже вышла на связь с поклонниками, отреагировав на слухи об отъезде в Израиль.

«Не станешь ложью отвечать на ложь»: покинувший Россию с Аллой Галкин разразился стихами
Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Globallookpress.com

Максим Галкин и Алла Пугачева уехали из страны, как они сами позже признались, в отпуск с детьми. Примадонна лично сообщила о том, что ни о какой эмиграции речи не шло. Просто, звездное семейство решило провести каникулы в теплых краях. Певица таким образом отреагировала на слухи о том, что они с Максимом сняли роскошную трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городе Кесария.

Возможный отъезд Примадонны в Израиль прокомментировал и Сергей Соседов. Так, музыкальный критик в беседе с сайтом Teleprogramma.pro уточнил, что в этой стране у певицы много друзей. И если сегодня Алла Пугачева и уехала из России, то завтра обязательно вернется. Кстати, Примадонна подтвердила, что жить за границей она не собирается — обязательно приедет назад на родину.

Находясь за границей, шоумен Максим Галкин поделился фрагментом из стихотворения Киплинга в переводе Маршака, с неким философским смыслом.

Телеведущий Максим Галкин сбежал из России
Шоумен вместе с семьей уехал за границу. Фото: скриншот, Telegram-канал Максима Галкина

«О, если ты спокоен, не растерян,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен, став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь», — привел Максим Галкин отрывок из стихотворения Киплинга в переводе Маршака.

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