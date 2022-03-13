«Этот день должен был настать»: муж Саши Черно верит в лучшее в канун блокировки Instagram

Это воскресенье, 13 марта – последний день работы в России социальной сети Instagram, которая стала для многих популярных блогеров способом зарабатывать.

К их числу принадлежат и бывшие участники «Дома-2». Они тоже признаются, что им жаль сеть, где они провели несколько лет и имели возможность общаться со своей аудиторией.

Муж Саши Черно Иосиф Оганесян дал понять, что все же он настроен позитивно. Иосиф верит, что все к лучшему.

«Не хочу писать, как многие блогеры, прощальный пост, скажу так: все не вечно, и этот день должен был настать, но вера в лучшее не покидает меня по сей день. Дорогие мои, любимые, если вы не хотите потерять со мной связь, то ссылки на «телегу» и «Вк» оставил в шапке профиля», — написал Иосиф Оганесян в микроблоге.

Пост он сопроводил снимком, на котором запечатлен с женой Сашей Черно и сыном Стефаном. В кадре все трое радостно улыбаются, словно пытаясь вселить оптимизм и в своих подписчиков.

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