«О Боже! У нас будет два ребенка! Два ребенка!»: как Марина Орлова увидела свое УЗИ

Звезда «Стиляг» замужем за артистом Георгием Кирьяновым, они ожидают появления на свет близнецов.

35-летняя звезда фильма «Стиляги» Марина Орлова впервые собирается стать мамой. Как оказалось, счастье у актрисы двойное. Она и ее муж артист Георгий Кирьянов ждут близнецов.

«У нас будет сразу два малыша! Могла ли я когда-то подумать, что это случится со мной? Счастье переполняет меня дважды! Как такое возможно? Три сердца стучат во мне. Чудеса!

Когда я увидела их на экране во время УЗИ, я расплакалась. Мы еще не знакомы, но я уже так сильно люблю их обоих.

Пол малышей мы еще не знаем, но это не важно. Важно, что теперь у нас будет такая большая семья!

Спасибо моему любимому мужу, за бесконечную заботу, любовь и терпение всех моих «беременных прихотей», — написала в личном блоге растроганная знаменитость.

Марина Орлова призналась, что, выйдя из клиники, где она делала обследование, она долго не могла прийти в себя. Шла по улице в неизвестном направлении и не могла понять — сон это или реальность.

На обнародованном в Сети видео Орлова с большими глазами говорит в камеру: «О Боже! У нас будет два ребенка! Два ребенка!»

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