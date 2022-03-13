«Куда-то немножечко уходит»: Броневицкая объяснила, почему дочь Табакова не пришла хоронить отца

По словам певицы и актрисы, ей сложно судить об этой ситуации.

Актриса и певица Илона Броневицкая в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему старшая дочь режиссера Олега Табакова Александра, которая ведет крайне замкнутый образ жизни, не пришла на похороны своего звездного отца несколько лет назад.

«Мне кажется, что она уже куда-то немножечко уходит. Мне сложно об этом судить. Видимо, она много, что себе тогда сказала». Илона Броневицкая

По словам Илоны Броневицкой, у нее папа с мамой расстались, когда ей было всего 14 лет. «Они потом не контактировали. Для меня самое больное было, что они враждовали. Я всегда думала, что мама и папа – это союз. При разводах детям важно видеть отзвук, что это не война», — заметила Илона Броневицкая.

Напомним, что Олег Табаков ушел из первой семьи к актрисе Марине Зудиной. Он оставил жену и двоих детей.

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