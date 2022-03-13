«Эгоизм многое губит»: беременная Алена Рапунцель раскрыла детали конфликта с мужем

Экс-участница «Дома-2» Алена Рапунцель сообщила, что воссоединилась с мужем Ильей Семиным перед родами.

Бывшая участница «Дома-2» Алена Рапунцель на днях во второй раз станет мамой. Прямо перед родами ей приходится заниматься выяснением отношений с мужем Ильей Семиным.

Пара погрязла в скандалах. И в конце февраля Алена Рапунцель уже поспешила заявить, что они с Ильей не сумели сохранить семью.

Но кажется, это заявление было слишком громким. Речь, видимо, шла всего лишь о ссоре. Сейчас Алена Рапунцель отыграла назад.

В своем телеграм-канале она сообщила, что они с Ильей Семиным не разъехались, живут в одной квартире. Будущий отец даже готовится присутствовать на родах у Алены.

«Я, конечно, его люблю, и он меня любит. И многое уже прошли, поменяли, сказали, обняли и т.д. Просто, наверное, такой период. Я бы очень хотела, конечно, чтобы наша семья находила компромиссы. Нам, порой, не хватает понимания друг друга. Порой эгоизм многое губит», — поделилась Алена Рапунцель своими мыслями.

Она добавила, что они с мужем решили взять себя в руки и сделать все для того, чтобы их сын появился в полноценной семье.

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