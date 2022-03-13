«Буся моя»: Ирина Млодик прильнула с нежным поцелуем к своей старшей дочери от Эммануила Виторгана

Ирина Млодик поделилась трогательным снимком, на котором предстала с Этель.

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик довольно часто публикует в микроблоге совместные снимки своих дочерей Этель и Клары.

Малышки-погодки растут очень хорошенькими, и их фотографии неизменно вызывают умиление и восторг у подписчиков.

На этот раз Ирина Млодик показала трогательный кадр, на котором запечатлено, как она нежно прильнула к щеке дочери Этель губами, целуя малышку в щеку.

«Буся моя… Пусть все детки будут счастливыми!» — написала под фото Ирина Млодик.

Подписчики восторженно отреагировали на нежный кадр мамы и дочки. Хорошенькая Этель с ободком на голове и в махровом халате нежного пудрового оттенка умилила фанатов.

«Ирина, я так рада за вас, за вашу семью! Девочек ваших просто обожаю! Храни вас Господь!», «Розовая розочка», «Для каждого ребенка мама — это ангел земной! Пусть ваши детки будут под защитой и любовью самой нежной и доброй мамы», — высказались в Сети.

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