«У меня завязались отношения»: бывший муж Лолиты признался, что изменял певице в браке

Как отметил Дмитрий Иванов, с исполнительницей они прожили долгую и красивую жизнь.

Бывший муж певицы Лолиты Милявской тренер по игре в сквош Дмитрий Иванов в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ заявил, что выиграл суд у экс-жены.

«Эта история комедийная. Ее друг, звездный адвокат, пытался подтянуть под бракоразводный процесс буквально все. Лишал меня российского и израильского гражданства. Сказал, что я многоженец и мой брак фиктивный. Я выиграл по всем пунктам. Сейчас я живу прекрасно. У меня новые отношения». Дмитрий Иванов

Как отметил Дмитрий Иванов, он действительно стал встречаться с Ольгой Кулиевой, когда еще не развелся с Лолитой. «У меня завязались отношения, когда мы уже расставались. У меня был переходный момент. Прожили с Лолитой долгую и красивую жизнь, но так бывает, что расстались. Ольге уже сделал предложение», — заявил Дмитрий Иванов.

Напомним, что Дмитрий Иванов и Лолита не смогли мирно разойтись. Суды продолжались несколько месяцев. Сейчас все позади.

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