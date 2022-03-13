«Не теряйте!»: Алла Пугачева в лонгсливе с лампасами предстала в кругу звездных друзей на памятном фото

Давняя подруга Аллы Пугачевой Алина Редель в день, который считается финальным для Instagram в нашей стране, решила разместить в микроблоге архивный снимок.

Фото было сделано в особняке Алины Редель, вероятно, во время какого-то важного события. На него подруга Аллы Пугачевой пригласила знаменитостей. На первом плане позирует сама Примадонна, она облачена в лонгслив с лампасами.

Рядом с Аллой Борисовной – кутюрье Валентин Юдашкин. На фото, кроме них и самой Алины Редель, еще очень много узнаваемых лиц – Игорь Николаев, Юлия Проскурякова, Максим Галкин, Марина Юдашкина и другие.

«Очень важно иметь в жизни преданных, верных и надежных друзей! В любые моменты жизни сохраняйте взаимопонимание, любовь и внимание! Не теряйте друзей!» — написала под снимком Алина Редель.

«Все будет хорошо. Давайте верить», «Настоящие друзья одной веры, они всегда с тобой, несмотря на расстояние! Отличные у вас друзья, дорогая Алина Ивановна!», «Настоящих и преданных людей очень мало, к сожалению. У вас они есть и это счастье. Алла Борисовна в первом ряду, берегите друг друга», — отозвались подписчики Алины Редель.

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