Покинувший страну Галкин посмеялся над российскими блогершами, которые остались без Instagram

Максим Галкин улетел из России в Израиль, где, по словам его жены Аллы Пугачевой, они отдыхают и поправляют здоровье.

Однако про своих фолловеров артист не забыл, теша их короткими постами. Теперь, после новости о предстоящем закрытии Instagram в РФ, Максим Галкин все чаще стал общаться с публикой в Telegram.

Ранее на канале он рассказал о песне, популярной в СССР, которая воспитала его. Это оказалась знаменитая детская композиция «Солнечный круг».

Теперь артист посмеялся над активными пользовательницами Instagram, которые перешли в «Одноклассники». На опубликованной картинке удивленные бабули рассматривают девушку в мини-юбке.

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