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«Дачу точно придется продавать»: вдова Грачевского рассказала о борьбе за наследство режиссера

Как отметила Екатерина Белоцерковская, первая жена звезды хочет получить свою часть.

«Дачу точно придется продавать»: вдова Грачевского рассказала о борьбе за наследство режиссера
Борис Грачевский с женой. Фото: Globallookpress.com

Вдова режиссера Бориса Грачевского Екатерина Белоцерковская в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о борьбе за наследство звезды.

Борис Грачевский
Борис Грачевский. Фото: Globallookpress.com

«У нас достаточно много наследников. Мы никак не можем вступить в наследство, потому что у нас идут суды. Первая жена хочет выделить свою супружескую долю. Мы не можем получить документы. Он оставил квартиру, дом, машину и «Ералаш».

Екатерина Белоцерковская

Как отметила Белоцерковская, вся борьба впереди. «Среди наследников Бориса Грачевского я с сыном, его дочь Василиса, и еще вступила старшая дочь Ксения. Он с первой женой разошелся 18 лет назад, но она решила вступить в наследство. Она 18 лет о нем не вспоминала. Борис завещания, к сожалению, не оставил. Я не думала, что кто-то будет вступать в наследство. Дачу точно придется продавать», — заявила Екатерина Белоцерковская.

Напомним, что Борис Грачевский ушел из жизни чуть больше года назад. За его наследство развернулась после его смерти нешуточная борьба.

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