«Шикарные номера»: ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров примет участие в одном из выступлений

На телеканале НТВ ровно месяц назад стартовал третий сезон самого охраняемого проекта – шоу «Маска».

В эфир вышло уже четыре выпуска, в финале которых разоблачены были три участника. Проект покинули Пес, Павлин и Лошадь.

Как будут развиваться события в это воскресенье, 13 марта, телезрители узнают уже совсем скоро.

Ведущий шоу «Маска» Вячеслав Макаров на своей странице в Instagram добавил интриги, рассказав, что станет участником одного из номеров.

«Воскресенье в 20:40 на НТВ выпуск #5 шоу «Маска». Шикарные номера, в одном из которых я даже поучаствую! Уверен, что многие заметят, к чему будет отсылка», — написал Вячеслав Макаров в микроблоге.

Поклонники шоу «Маска» в комментариях к посту поблагодарили создателей проекта за него, признавшись, что для них это – настоящая отдушина.

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