Рано радуетесь! Что 72-летняя Пугачева сказала об отъезде с молодым мужем из России

Примадонна дала понять, что вернется на родину. Об эмиграции не может идти и речи.

Алла Пугачева не смогла смолчать после того, как в прессе появились громкие заголовки о том, что певица со всей своей семьей находится в Израиле. Поговаривали, что Примадонна сняла трехэтажную виллу с бассейном в небольшом городке Кесария. Компанию певице в поездке составил и шоумен Максим Галкин. Сама Примадонна уточнила, что действительно покинула Россию, заметим, впервые за два года пандемии, но куда именно она уехала с семьей, Алла Борисовна говорить не стала.

На связь с поклонниками также вышел и Максим Галкин. Он уточнил, что его мало беспокоит блокировка соцсетей, к примеру, Instagram. И это при том, что многие селебрити очень переживают за своих подписчиков, стараясь «переманить» их в другую соцсеть. Ну а Алла Пугачева намекнула, что обязательно вернется обратно на родину. Просто пока они с Максимом отдыхают с двойняшками Гарри и Лизой, у которых каникулы в элитной подмосковной гимназии.

«Рано радуетесь! Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией! Вернусь — разберемся!» — отметила певица.

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