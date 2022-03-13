Голливудская звезда Мила Кунис выступила против русофобии

Звезда фильмов «Черный лебедь», «Третий лишний», «Оз: Великий и Ужасный» Мила Кунис призвала американцев не считать граждан России своими врагами.

«Я думаю, мы не должны считать всех русских врагами. Я действительно хочу это подчеркнуть, потому что об этом слишком мало говорят в прессе. Но я не думаю, что в происходящем виноват народ России, и не хочу, чтобы всех русских начали считать ужасными людьми. Мне очень не нравится такая риторика», — сказала Мила Куниц на интервью у экс-жены Арнольда Шварценегера Марии Шрайвер на ее YouTube-канале Maria Shriver.

Отметим, что голливудская актриса – уроженка Украины, она переехала вместе с родителями-евреями в США в 1991 году, когда ей было 8 лет. По словам звезды, на тот момент она вообще не знала английского языка, но сразу же пошла в школу. Весь второй класс, говорит Кунис, она проплакала, поскольку ничего не понимала в новой стране – ни культуры, ни языка.

В Череповце, где некогда проживала Мила Кунис, она разговаривала на русском языке.

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