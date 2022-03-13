«Ой, Сергей, это вы? А мы думали, вы уехали»: Безрукова — о нездоровом азарте искать тех, кто оказался за границей

Сергей Безруков в своем блоге в Telegram поделился мнением о том, что в последнее время общественность подхватила, какой-то непонятый ему нездоровый азарт искать тех, кто уехал. И не важно куда и по какой причине: на каникулы, для лечения, в отпуск и так далее. Так, к примеру, в прессе муссировались слухи о том, что Алла Пугачева обосновалась в Израиле, сняв с мужем шоуменом Максимом Галкиным трехэтажную виллу с бассейном. Узнав об этом, Примадонна вышла на связь с поклонниками в Instagram сообщив, что «каникулы, лечение и отдых не считаются эмиграцией» и она обязательно вернется на родину.

С подобными расспросами и повышенным вниманием к собственной персоне столкнулся и Сергей Безруков. Так, художественного руководителя Губернского театра подловили на одной из заправок. По словам актера, народ наслушался слухов о том, что он куда-то уехал.

«Все больше вижу, как моим коллегам приходится оправдываться и доказывать, что нет я никуда уезжать не собираюсь. Да что далеко ходить, мне и самому вчера на заправке сказали: «Ой, Сергей, это вы? А мы думали, вы уехали, в Интернете вроде писали». Да, понимаю, «желтая пресса» всегда жила громкими заголовками и словами, вырванными из контекста, но откуда такой нездоровый азарт искать тех, кто уехал. Сейчас, когда все и так слишком восприимчивы и скоропалительны в суждениях, когда общество накалено до предела и так легко посеять еще больший раздор, зачем искать новые поводы для осуждения? Не лучше ли наоборот, стараться объединять и поддерживать, быть человечнее и бережнее друг к другу?» — написал Безруков.

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