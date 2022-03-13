«Я и до этого не слушал!»: Барских запретил свои песни в России и нарвался на хохот Ярушина

Актер из сериала «Универ. Новая общага» уверен, что Макс вопреки своим визгам и дальше будет петь все свои хиты на русском языке.

Экс-КВНщик Стас Ярушин в своей тонкой манере ответил Максу Барских, который выступил с весьма неудачным для себя заявлением. Украинский певец, можно сказать, наступил на горло собственной песне. Артист запретил использовать в России любую свою музыку.

«Я официально запрещаю использовать мою музыку на территории Российской Федерации в любом виде всем радиостанциям, телеканалам, фильмам и сериалам, где она звучит в качестве саундтреков!» — горячился Макс, явно не понимая, что такими словами он наложил санкции на свои собственные доходы.

В ответ Стас Ярушин подметил, что и раньше не слушал треки украинского певца. Да и в целом мало знаком с его «попсовым» творчеством.

«Макс Барских заявил, что запрещает звучать своим песням на территории России. Санкции ввел! Да я и до этого его не слушал!! Господи, наконец-то музыка хорошая вернется. P.S. Причем он их дальше явно будет петь на русском языке», — поюморил Ярушин.

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