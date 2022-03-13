С хачапури во рту: Анна Бузова показала, как выглядела в самом начале ведения Instagram

Младшая сестра Ольги Бузовой – Анна Бузова – поделилась своей первой фотографией, которую опубликовала в Instagram еще в 2016 году.

Бузова в очках позировала с хачапури во рту.

«Долистала до своей первой публикации. 26 января 2013 года. Парадоксально то, что больше хачапури в моей жизни не было до сегодняшнего дня! Думаю, может отметить прощание с Instagram в Хинкальной? Если это вдруг станет последней публикацией – получится, что круг замкнулся», – призналась Анна.

«В Telegram написала свои мысли про зависимость от этой сети! Она есть, да! Стоит в этом признаться! Но! Это, правда, не самое страшное, чего можно лишиться. Берегите себя! Свое здоровье. Своих близких. Наполняйте свою жизнь добром, свои сердца –любовью. Живите здесь и сейчас. Наслаждайтесь каждой секундой. Я вас всех очень люблю. Я желаю всем нам оставаться людьми, что бы ни происходило», – написала Анна Бузова в личном микроблоге в Instagram.

Ранее сестра Ольги Бузовой рассказала о трудностях в бизнесе, с которыми столкнулась. Анна Бузова пожаловалась на высокие цены тканей, которые она закупает для одежды собственного бренда.

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